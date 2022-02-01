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Общество1 февраля 2022 9:31

В Томске открылось два центра амбулаторной помощи гражданам с COVID-19 и ОРВИ

Центры открылись на базе поликлиники №10 и МСЧ №2
Ксения Высотина
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Прием граждан, которые обратятся за помощью будет проходить по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей.

Прием граждан, которые обратятся за помощью будет проходить по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске начали работать два центра с амбулаторной помощью пациентам с коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Центры работают на базе поликлиники №10 и МСЧ №2, сообщает telegram-канал регионального облздрава.

"Центры неотложной амбулаторной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, в том числе с подозрением на COVID-19, открылись в томской поликлинике № 10 и медико-санитарной части № 2. Прием врачи будут вести в две смены с 8 до 20 часов", - говорится в сообщении.

Как рассказала заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева, на данный момент в Томске рост заболеваемости дал большую нагрузку на систему здравоохранения, а особенно на амбулаторное звено.

Начальник департамента также пояснила, что прием граждан, которые обратятся за помощью будет проходить по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей.

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