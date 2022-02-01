В Томске открылось два центра амбулаторной помощи гражданам с COVID-19 и ОРВИ

Прием граждан, которые обратятся за помощью будет проходить по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске начали работать два центра с амбулаторной помощью пациентам с коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Центры работают на базе поликлиники №10 и МСЧ №2, сообщает telegram-канал регионального облздрава.

"Центры неотложной амбулаторной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, в том числе с подозрением на COVID-19, открылись в томской поликлинике № 10 и медико-санитарной части № 2. Прием врачи будут вести в две смены с 8 до 20 часов", - говорится в сообщении.

Как рассказала заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Наталия Метелева, на данный момент в Томске рост заболеваемости дал большую нагрузку на систему здравоохранения, а особенно на амбулаторное звено.

Начальник департамента также пояснила, что прием граждан, которые обратятся за помощью будет проходить по предварительной записи, чтобы избежать скопления людей.