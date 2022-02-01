За сутки COVID-19 выявили у 586 жителей Томской области

Фото: Густаво Зырянов

В Томской области коронавирус подтвердился у 586 человек, 206 из которых были госпитализированы. Выздоровел 321 пациент, умерли 2 человека. Об этом сообщил региональный оперштаб во вторник, 1 февраля.

Всего за время пандемии в Томской области коронавирусом заболели 68 050 человек, выздоровели 63 402, умерли 706.

В России по данным на 1 февраля зафиксировано более 11,9 миллиона случаев заражения коронавируса, выздоровели около 10,3 миллиона пациентов, скончались 332 012 человек.