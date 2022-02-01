Томские вузы перешли на дистанционный режим обучения до марта

Фото: Густаво Зырянов

В Томске вузы перешли на дистанционный формат обучения до конца февраля 2022 года из-за неблагоприятной эпидобстановки. Об этом сообщает телеграм-канал «Большой университет Томска».

Такое решение было принято из-за сложившейся в регионе неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Переход на дистанционное обучение во вторник, 1 февраля, обсудили все университеты - члены Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций.

Ранее сообщалось, что в Томской области четыре школы перешли на дистанционное обучение.