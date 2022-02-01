Житель Стрежевого лишился 15 тысяч рублей при попытке купить железнодорожный билет в интернете

Фото: Густаво Зырянов

В Стрежевом в полицию обратился 18-летний местный житель, который заявил о хищении у него денег. Молодой человек попал на мошенников при попытке купить железнодорожный билет в интернете, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, парень хотел купить билет на поезд на одном из сайтов в интернете. Он зарегистрировался на нем и ввел реквизиты своей банковской карты, а следом и пароль из смс-сообщения, после чего с его счета были списаны 6 000 рублей.

Через время молодому человеку позвонил неизвестный, который представился сотрудником сайта, который сообщил об ошибочном списании денег и добавил, что для возврата необходимо перейти по ссылке, которая придет ему на почту, и вновь указать реквизиты карты.

Парень сделал все так, как ему сказал злоумышленник, в результате чего с его счета было списано еще 9 000 рублей. После этого на связь с потерпевшим больше никто не вышел.

Всего молодой человек лишился 15 000 рублей.