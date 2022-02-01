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Общество1 февраля 2022 7:08

К 8 июля 2022 года в Томске установят памятник святым Петру и Февронии

Памятник будет высотой 2,5 метра
Источник:kp.ru
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Фото: Владислав Пирогов

Фото: Владислав Пирогов

В Томске к 8 июля установят памятник святым Петру и Февронии. За его установку проголосовало большинство томских депутатов, сообщил заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров.

Памятник покровителям семьи и брака будет установлен на территории сквера Богоявленского собора за счет пожертвований и денег, которые выделит Томская епархия.

Макаров уточнил, что памятник будет высотой 2,5 метра. Он будет представлять собой бронзовую скульптурную композицию на гранитном постаменте.

На памятнике будут расположены три картуши, в которых будет размещен текст. Планируется, что установка завершится к 8 июля в День семьи, любви и верности, заключил Макаров.

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