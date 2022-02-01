В Томске во вторник будет ограничено движение по улице Герцена из-за аварии

Будет закрыт участок улицы Герцена - от улицы Дзержинского до улицы Красноармейской. Фото: Ксения Высотина

Во вторник, 1 февраля, в Томске из-за аварийных работ ограничат движение транспорта по улице Герцена. Об этом сообщили в мэрии Томска.

Для проезда автотранспорта до 00:00 будет закрыт участок улицы Герцена - от улицы Дзержинского до улицы Красноармейской.

Уточняется, что в этот период времени бригады ОАО «ТомскРТС» будут проводить аварийные ремонтные работы под проезжей частью по улице Герцена на участке тепломагистрали № 2Г.

Жителям Томска приносят извинения за доставленные неудобства и просят заранее продумывать маршрут своего движения.