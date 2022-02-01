Депутаты томской думы не заступились за Фадееву перед СК

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Во вторник, 1 февраля, депутаты думы Томска отказалась вносить в повестку собрания предложение депутата Фатеева об обращении в СК по поводу незаконного преследования депутата Ксении Фадеевой (экс-руководителя томского штаба Навального, движение признано в РФ экстремистским).

В ходе 16-ого собрания думы Томска Фатеев предложил обсудить обращение в СК из-за незаконного преследования депутата Ксении Фадеевой. Однако это предложение поддержали лишь пять депутатов, после чего Фатеев покинул собрание.

Ранее сообщалось, что томичи Ксения Фадеева и Андрей Фатеев включены в список физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.