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Общество1 февраля 2022 5:10

В Томской области в 2021 году умерли 16 507 человек

Естественная убыль населения составила больше 7 тысяч человек
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

В Томской области в 2021 году естественная убыль населения составила больше 7 тысяч человек. В регионе зафиксирован рост смертности, сообщили в пресс-службе Томскстата.

В 2021 году в регионе естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 7 063 человека. Годом ранее этот показатель составлял 4 338 человек.

За 2021 года в Томской области на свет появились 9 444 малыша (в 2020 году родились 9,9 тысячи). Умерли за прошлый год в регионе 16 507 человек, а это на 2 229 больше, чем годом ранее (14 278 человек).

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