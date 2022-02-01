Четыре школы в Томской области перешли на дистанционное обучение

На сегодняшний день в регионе на дистанционное обучение перешли четыре школы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области четыре школы перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщили администрации томской области.

Напомним, с 31 января по 5 февраля на дистанционное обучение перешла томская школа «Перспектива».

На сегодняшний день в регионе на дистанционное обучение перешли четыре школы: «Перспектива», лицей № 8 в Томске, КСОШ № 1 в Кожевниковском районе и Корниловская СОШ в Томском районе.

Ранее сообщалось, что в Томской области на карантин из-за коронавируса закрыли 483 класса в 110 школах, при этом закрытых полностью школ нет.