В Томске объявлен аукцион на ремонт путепровода по улице Мичурина за 50 млн рублей

Фото: Владислав Пирогов

Во вторник, 1 февраля, департамент капитального строительства администрации Томска объявил аукцион на ремонт путепровода на участке от улицы Мичурина до Кузовлевского тракта. Об этом сообщили в мэрии Томска.

Путепровод длиной около 90 метров. В техзадании говорится, что подрядчику необходимо будет заменить и установить недостающие переходные плиты, покрытия мостового полотна и тротуаров. Также нужно будет выполнить новую гидроизоляцию, установить козырьки пролетов и сливы и прочее.

Для этих целей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выделено порядка 50 млн рублей. Срок выполнения всех работ - 4,5 месяца.