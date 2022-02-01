Toyota сбила 42-летнюю женщину на пешеходном переходе на Елизаровых в Томске

Все обстоятельство произошедшего выясняются. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Утром во вторник на улице Елизаровых 42-летняя женщина-пешеход попала под колеса автомобиля Toyota. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 1 февраля около 08:20 на улице Елизаровых, 50 в Томске мужчина, управляя автомобилем Toyota, сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 42-летняя женщина с травмами была доставлена в больницу.

Все обстоятельство произошедшего выясняются.