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Здоровье1 февраля 2022 3:10

Более 400 классов закрыли на карантин в томских школах из-за COVID-19

По ОРВИ в Томской области на карантин закрыты 11 школ
Источник:kp.ru
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Из-за ОРВИ на карантине находятся 196 классов в 49 школах.

Из-за ОРВИ на карантине находятся 196 классов в 49 школах.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области на карантин из-за коронавируса закрыли 483 класса в 110 школах, при этом закрытых полностью школ нет. Об этом сообщили в администрации Томской области.

По ОРВИ в Томской области на карантин закрыты 11 школ. В Каргасокском районе - 4 школы и один детсад.

В Северске и Парабельском районе закрыты по две школы, по одной школе на карантине в Томске, Кривошеинском и Чаинском районах.

Также из-за ОРВИ на карантине находятся 196 классов в 49 школах и 24 группы в 12 детсадах.

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