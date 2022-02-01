Более 400 классов закрыли на карантин в томских школах из-за COVID-19

Из-за ОРВИ на карантине находятся 196 классов в 49 школах. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области на карантин из-за коронавируса закрыли 483 класса в 110 школах, при этом закрытых полностью школ нет. Об этом сообщили в администрации Томской области.

По ОРВИ в Томской области на карантин закрыты 11 школ. В Каргасокском районе - 4 школы и один детсад.

В Северске и Парабельском районе закрыты по две школы, по одной школе на карантине в Томске, Кривошеинском и Чаинском районах.

Также из-за ОРВИ на карантине находятся 196 классов в 49 школах и 24 группы в 12 детсадах.