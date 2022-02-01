Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт со снятием наличных

Фото: "Банк Уралсиб"

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт с возможностью снятия наличных средств в декабре 2021 года, который подготовил портал Выберу.ру. В десятку лучших вошла кредитная карта Банка Уралсиб «120 дней на максимум» с льготным периодом 120 дней. Участниками рейтинга стали крупнейшие банки России, входящие в Топ-100 по активам (на 01.12.2021г.).

Рейтинг составлен на основе комплексного анализа ключевых параметров карт: процентной ставки, длительности льготного периода (от 50 дней), годовой стоимости обслуживания и лимита кредитования. Также учитывались такие факторы как условия и лимит на бесплатное снятие наличных, сумма обязательного платежа в льготный период, условия начисления и величина кэшбека, возможность оформления карты онлайн и дополнительные сервисы, и возможности по карте.

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1 миллиона рублей, процентная ставка устанавливается индивидуально – от 11,9% до 24,9% годовых. При оплате покупок на сумму более 10000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные бесплатно можно в банкоматах любых банков.

Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 января 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 235 точек продаж, 1 422 банкомата, 358 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.