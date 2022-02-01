Житель Томской области обвиняется за незаконную вырубку 64 берез

На жителя томской области было заведено уголовное дело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томской области в Бачарском районе местный 39-летний житель обвиняется в незаконной вырубке 64 берез. Мужчина причинил ущерб в размере более 340 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратура Бачарского района Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что за 1 день, без единого разрешающего документа, обвиняемый произвел вырубку 64 берез на территории лесного массива урочища «Бакчарское сельское». Мужчина причинил ущерб лесному массиву в размере 347 тысяч рублей.

На жителя томской области было заведено уголовное дело.