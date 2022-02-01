В Томске не нашли фирму, которая бы взялась за капитальный ремонт лицея №8

В городской администрации рассказали, что торги проводятся на полную сумму, которая необходима для проведения ремонта школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске не нашлось фирм, которые смогли бы сделать капитальный ремонт в лицее №8. На аукционе не было ни одной заявки, сообщили в пресс-службе мэрии Томска.

- По окончанию срока подачи заявок на участие, не подано ни одного голоса, - рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что томская власть объявила торги на проведение капитального ремонта лицея №8. Начальная цена контракта составляет около 280 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.

В городской администрации рассказали, что торги проводятся на полную сумму, которая необходима для проведения ремонта школы. К заложенным на эти цели средства в бюджете на 2021 года и плановый период 2022-2023 годов были добавлены около 107 млн рублей по решению, выработанному совместно администрацией города и депутатами Думы Томска в ходе работы согласительной комиссии по бюджету на 2022 год.