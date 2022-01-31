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Общество31 января 2022 14:49

Аномальное потепление в Томске: стал известен прогноз погоды на начало февраля

В Томске в начале февраля синоптики прогнозируют аномальное потепление
Источник:kp.ru
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Средняя температура воздуха в первой декаде ожидается выше нормы на 5-9 градусов.

Средняя температура воздуха в первой декаде ожидается выше нормы на 5-9 градусов.

Фото: Ксения Высотина

В Томске в начале февраля прогнозируется аномальное потепление. Средняя температура воздуха в первой декаде ожидается выше нормы на 5-9 градусов, без существенных осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В первой декаде февраля в регионе средняя температура воздуха ожидается около -11...-17 градусов, что выше нормы на 5-9 градусов. Для последнего зимнего месяца такие показатели считаются аномальными. Отмечается, что существенных осадков в Томске и регионе не прогнозируется.

В Томске в начале февраля в ночное время температура воздуха ожидается на уровне -13...-15 градусов, иногда столбики термометров будут опускаться до -20...-22 градусов. В дневное время температура воздуха составит -5...-7 градусов.

В Томской области ночью прогнозируется -10...-15 градусов, местами похолодает до -20...-25 градусов. Днем потеплеет до -3...-9 градусов.

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