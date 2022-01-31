С 1 февраля в Томской области вводятся новые ограничения из-за COVID-19

Фото: Густаво Зырянов

В Томской области с 1 февраля принято решение ввести ряд новых ограничений в связи с неблагоприятной эпидобстановкой. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Как рассказал глава оперштаба, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, новые ограничения связаны с ежедневным ухудшением эпидобстановки в Сибири. При такой динамике в регионе прогнозируют до 1000 заболевших в сутки.

С учетом того, что в пятую волну коронавирус протекает легче, колл-центры и поликлиники испытывают запредельную нагрузку, добавил он. Новые ограничения необходимы для минимизации дальнейшего распространения коронавируса.

Жвачкин поручил департаменту здравоохранения и дальше увеличивать количество операторов колл-центров, планировать перевод лабораторий в круглосуточный режим работы, а также проработать вопрос о выдаче листов нетрудоспособности дистанционно.

По решению оперштаба муниципалитеты обязаны перевести на дистанционку не менее чем на неделю школы, в которых 1% учеников или 10% педагогов заболели COVID-19.

Также необходимо с 1 февраля до 1 марта перевести на дистанционный формат учреждения дополнительного образования в Томской области.

С 1 февраля в Томской области будет приостановлена плановая медицинская помощь. Она будет оказываться только пациентам с заболеваниями или состоянием здоровья, при которых отсрочка недопустима (сердечно-сосудистые и онкологические заболевания).

С 1 февраля до 1 марта в Томской области вводится будут запрещены развлекательно-досуговых и прочие массовые мероприятий в учреждениях общепита. Также в течение месяца запрещено оказывать услуги в детских развлекательных центрах, детских игровых комнатах и игровых зонах (в том числе, на территории общепита).

Кроме этого, с 1 февраля до 1 марта запрещаются все развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные и прочие мероприятия с присутствием томичей. Исключение составляют только мероприятия, которые будут проходить при наличии посадочных мест для зрителей, при условии заполнения не более 50%.

Всем томским предприятиям и организациям в течение месяца нельзя проводить собрания и прочие массовые мероприятия.

Жвачкин добавил: «Введенные ограничения, направленные на сохранение здоровья людей, не будут работать без жесткого контроля, - подчеркнул губернатор. – У правоохранительных органов есть все полномочия вплоть до закрытия учреждений, нарушающих введенный порядок. Очень надеюсь, что у нас до этого не дойдет».

Губернатор поручил главам муниципалитетам проводить еще большую санобработку общественного транспорта и либо сократить интервалы движения, либо вывести на линию больше автобусов.

Жвачкин отметил, что регион готов к самому сложному развитию эпидемии. Запасы СИЗов, кислорода, лекарств в Томской области сформированы еще в 2021 году. Также в регионе достаточно запасы вакцины для вакцинации и ревакцинации.

Глава региона призвал томичей привиться от коронавируса, а также не забывать про ревакцинацию.

Жвачкин не исключил новых мер, если ситуация с коронавирусом в регионе не стабилизируется.