Жительницу Томска обманули мошенники, когда та хотела купить снегоход для мужа

Томичка внесла 33 тысячи рублей по реквизитам мошенника и принялась ждать доставки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске местную жительницу обманули мошенники, когда та пыталась приобрести снегоход для мужа в подарок. Женщина потеряла боле 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району г. Томска поступило заявление от жительницы областного центра о хищении денежных средств", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что женщина собиралась приобрести снегоход в подарок своему мужу. Когда потерпевшая нашла сайт с нужным товаром, она связалась с менеджером, который ее убедил, что снегоход отправят только за предоплату. Томичка внесла 33 тысячи рублей по реквизитам мошенника и принялась ждать доставки. Через несколько дней женщине сообщили, что в офисе много заказов и доставка задержится.

После этого мошенники перестали выходить на связь, а товар так и не доставили.