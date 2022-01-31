Томского адвоката будут судить за мошенничество на 322 тысячи рублей

Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области передано в суд уголовное дело в отношении адвоката, которая обвиняется в мошенничестве. Женщина обманным путем похитила 322 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что в период с января по май 2021 года 52-летняя адвокат убедила местного жителя, что она может передать членам квалификационной комиссии Адвокатской палаты Томской области определенную сумму денег за сдачу им квалификационного экзамена на присвоение ему статуса адвоката.

Женщина получила от томича 322 000 рублей и потратила их на личные нужды.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Кировский районный суд Томска.

Уточняется, что данное уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ России.