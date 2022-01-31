В Томске росгвардейцы задержали проникшего в детсад пьяного мужчину

Мужчина ранее уже был судим.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Росгвардейцы задержали 41-летнего томича, который ночью проник в здание детсада. Мужчина ранее уже был судим, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Охранник детского сада во время очередного обхода услышал странные звуки и шаги на втором этаже, после чего нажал на тревожную кнопку.
Прибывшие на место росгвардейцы в ходе обследования внутренних помещений обнаружили пьяного мужчину. Выяснилось, что он перелез через забор, затем залез по пожарной лестнице, выломал часть пластиковой входной двери и проник в здание сада.
Задержанный томич бы передан полицейским.