Власти Томска обратятся в полицию при отказе маршрутчиков возить пассажиров по ЕСПБ

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В Томске и Северске водители маршруток в соцсетях опубликовали письмо, в котором заявили об отказе возить пассажиров по ЕСПБ. ЦУР отреагировал на это обращение и обратился за комментарием к начальнику Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрию Баеву.

По его словам, с начала действия ЕСПБ ни один из водителей маршруток не представил информацию о фактически перевезенных пассажирах по ЕСПБ. В связи с этим, оценить в каком объеме действующий порядок не позволяет возместить их затраты по перевозке льготников, невозможно.

Баев добавил: "Установленный порядок на самом деле предусматривает множество факторов, с учетом которых определяется объем возмещения перевозчикам".

Это объем перевозок со слов перевозчиков, параметры маршрутов, сезонность и другое. На дальних маршрутах при большом количестве рейсов на транспортных средствах, которые вмещают большее количество пассажиров, перевозится больше льготников. При этом на пригородных маршрутах оплата за проезд выше городских, добавил он.

По словам Баева, суд первой инстанции отказал перевозчикам не просто так. О решении суда второй инстанции пока неизвестно, без него невозможно говорить о несоответствие методики закону.

Отказ возить пассажиров по ЕСПБ является нарушением федерального и областного законодательства. Баев заключил, что власти намерены обратиться в полицию.