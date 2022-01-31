Томская полиция просит помощи в поисках пропавшего 15 января 14-летнего подростка

Подросток выглядит на 15-16 лет, ростом 180-182 см, худощавого телосложения. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В полицию Томска поступило сообщение о том, что 15 января ушел из дома и не вернулся 14-летний Дзюба Тимур. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Уточняется, что подросток 15 января около 18:30 ушел из дома № 59А по пер. Путевой в Томске и пропал.

Подросток выглядит на 15-16 лет, ростом 180-182 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

На момент пропажи был одет в темно-синюю вязаную шапку с эмблемой, зелено-коричневую камуфляжную куртку с капюшоном, синие трико, калоши с блестящими черными чулками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться в ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска по телефону: 02 (с сотового 102) или 8 (3822) 79-50-02, 79-50-28.