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Общество31 января 2022 4:17

Стало известно о состоянии школьника, выпавшего из окна в Томске

Томские медики стабилизировали состояние школьника, выпавшего из окна
Источник:kp.ru
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Подросток до сих пор находится на ИВЛ. Фото: Густаво Зырянов

Подросток до сих пор находится на ИВЛ. Фото: Густаво Зырянов

Медики больницы скорой медицинской помощи №2 стабилизировали состояние 14-летнего школьника, который выпал из окна 27 января. Об этом сообщили в облздраве.

Напомним, восьмиклассник выпал из окна школы 27 января. Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело.

Как рассказал главный врач больницы Андрей Караваев, на данный момент состояние школьника оценивается как тяжелое, стабильное. Мальчик находится в реанимации под наблюдением медиков, ему оказывается вся необходимая медпомощь.

Подросток до сих пор находится на ИВЛ, к лечению мальчика подключились специалисты Томской областной клинической больницы.

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