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Общество31 января 2022 3:56

Жительницу Томской области осудили за 1 млн рублей долга по алиментам

42-летняя женщина с 2007 года по решению суда обязана выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына.
Источник:kp.ru
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Приговор в законную силу не вступил.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тегульдетском районе суд признал виновной 42-летнюю местную жительницу в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Суд установил, что 42-летняя женщина с 2007 года по решению суда обязана выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына. Но на протяжении долго времени женщина этого не делала и накопила долг в сумме около 1 млн рублей. Отмечается, что ранее томичка уже привлекалась к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Суд взял во внимание отрицательную характеристику личности подсудимой, злоупотребляющей алкоголем, в также наличие у нее судимости за аналогичное преступление, и приговорил ее к 3 месяцам 20 дням лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

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