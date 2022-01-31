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Общество31 января 2022 2:04

Томичи смогли победить в двух номинациях премии "Серебряный лучник"

Победу одержал театр "Индиго" и один из начальников ТПУ
Ксения Высотина
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Томичам удалось получить награды в двух номинациях премии "Серебряный лучник".

Томичам удалось получить награды в двух номинациях премии "Серебряный лучник".

Фото: Ксения Высотина

Томичам удалось получить награды в двух номинациях премии "Серебряный лучник". Победу одержал театр "Индиго" и начальница управления корпоративных и внешних коммуникаций ТПУ Мария Моисеенко. Об этом стало известно со страниц в социальной сети победителей.

"Премию получила я, но на самом деле – это работа команды, где и сотрудники, и студенты Томского политехнического университета" , - поделилась в своем Facebook Мария Моисеенко.

Женщина забрала награду в номинации «Мастер».

"Александр Постников, Наталья Онищук, индиговцы и причастные к проекту – это ваша награда. Везу из Красноярска в Томск", - сообщила одна из сотрудниц театра "Индиго" в своей соцсти.

Томский театр одержал победу в номинации «Антикризисные коммуникации».

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