Томичи смогли победить в двух номинациях премии "Серебряный лучник"

Томичам удалось получить награды в двух номинациях премии "Серебряный лучник". Фото: Ксения Высотина

Томичам удалось получить награды в двух номинациях премии "Серебряный лучник". Победу одержал театр "Индиго" и начальница управления корпоративных и внешних коммуникаций ТПУ Мария Моисеенко. Об этом стало известно со страниц в социальной сети победителей.

"Премию получила я, но на самом деле – это работа команды, где и сотрудники, и студенты Томского политехнического университета" , - поделилась в своем Facebook Мария Моисеенко.

Женщина забрала награду в номинации «Мастер».

"Александр Постников, Наталья Онищук, индиговцы и причастные к проекту – это ваша награда. Везу из Красноярска в Томск", - сообщила одна из сотрудниц театра "Индиго" в своей соцсти.

Томский театр одержал победу в номинации «Антикризисные коммуникации».