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Общество30 января 2022 11:10

В Томске ищут пропавшего 27 января 77-летнего мужчину с черной тростью

У мужчины возможна потеря памяти.
Источник:kp.ru
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С собой у пропавшего была черная трость. Фото: "Лиза Алерт"

С собой у пропавшего была черная трость. Фото: "Лиза Алерт"

В Томске волонтеры «Лиза Алерт» начали поиски 77-летнего Большакова Александра Яковлевича, который ушел из дома 27 января и не вернулся. У мужчины возможна потеря памяти.

Пенсионер ростом 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Мужчина носит бороду и усы.

На момент пропажи мужчина была одет в темно-синий пуховик, черные штаны, черные галоши на меху, зеленую пятнистую шапку.

С собой у пропавшего была черная трость.

Всех, кто знает о местонахождении пенсионера, просят позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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