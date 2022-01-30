Жителя Томской области признали виновным в нападении на сотрудника полиции

Он несколько раз ударил полицейского ногами по телу и публично оскорбил его. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шегарском районе суд признал виновным 36-летнего местного жителя в применении насилия, а также в оскорблении полицейского. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что в сентябре 2021 года местная жительница вызвала полицейских из-за конфликта с бывшим мужем. Полицейские прибыли на место вызова и в момент задержания мужчины, он толкнул одного из сотрудников полиции, после чего последний упал. Затем он несколько раз ударил полицейского ногами по телу и публично оскорбил его.

Суд взял по внимание наличие у подсудимого непогашенной судимости и приговорил его к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.