На строительство спортивных площадок с интернетом Томской области выделят 40 млн рублей в 2022 году

Каждая спортивная площадка будет иметь доступ к интернету. Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2022 году Томской области из федерального бюджета выделят субсидию в размере 40 млн рублей на строительство спортивных объектов в 2022 году. В 2024 году будет выделено еще 60 млн рублей. По информации официального портала правительства РФ, деньги поступят в регион в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт».

Также говорится, что в течение трех лет 84 региона России получат более 9 млрд рублей на создание современных модульных спортивных залов и умных спортивных площадок. Распоряжение подписано Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Томской области будет выделено 40 млн рублей в 2022 году и 60 млн рублей в 2024 году.

Планируется, что каждая спортивная площадка будет иметь доступ к интернету, что позволит посетителям тренироваться и следить за техникой выполнения упражнений. Это должно привлечь россиян к ведению здорового образа жизни.