В Томске ведутся поиски пропавшей 22 января Поплевкиной Елизаветы

22 января ушла из дома и не вернулась 38-летняя Поплевкина Елизавета Булатовна. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В полицию Томска поступило сообщение о том, что 22 января ушла из дома и не вернулась 38-летняя Поплевкина Елизавета Булатовна. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Уточняется, что женщина 22 января ушла около 18:00 ушла из дома № 22 по переулку Зазерному в Томске и не вернулась.

Женщина выглядит на 35-40 лет, ростом около 163 см., плотного телосложения, темно-русые волосы, стрижка "каре", глаза зеленые.

На момент пропажи было одета в вязаную шапку молочного цвета, сиреневую куртку, темно-коричневые зимние ботинки.

При себе у томички были паспорт и сотовый телефон Хуавей 9Y.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят обращаться по телефонам: 8(3822)795-899, 89521812501 ГРР ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Томска.