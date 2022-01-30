Жители Томской области 6 600 раз нарушили ПДД за минувшую неделю

Системы позволяют обеспечивать безопасность дорожного движения и снижать травматизм. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшую неделю системы видеофиксации выявили свыше 6 тысяч нарушений на дорогах Томской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции напомнили, что после того как нарушения зафиксированы, информация поступает в ГИБДД и обрабатывается. Спустя время владелец автомобиля получает по почте квитанцию на оплату штрафа.

Так, за минувшую неделю системы установили 6 600 нарушений, 5 321 из которых - нарушения скоростного режима.

В полиции отметили, что системы позволяют обеспечивать безопасность дорожного движения и снижать травматизм.

Своевременно получать информацию о своих штрафах жители региона могут на портале «Госуслуги» и на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Проверка штрафов».