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Общество30 января 2022 5:43

В томском микрорайоне Сосновый бор построят парк

Часть территории уже очищена от сухостоя силами студотрядов
Источник:kp.ru
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фото: Владислав Пирогов

фото: Владислав Пирогов

В микрорайоне сосновый бор в Томске в ближайшие несколько лет планируют построить парк. Часть территории уже очищена от сухостоя силами студотрядов, сообщил заммэра по социальной политике Константин Чубенко.

Он также добавил, что парк в Сосновом бору нуждается в благоустройстве, так как на сегодняшний день там только лес и тропинки, передает РИА Томск.

Недавно часть территории очистили от сухостоя при помощи студотрядов, однако, чтобы привести в надлежащий вид всю территорию площадью 20 гектаров, необходимо несколько лет.

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