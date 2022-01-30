В томском микрорайоне Сосновый бор построят парк

фото: Владислав Пирогов

В микрорайоне сосновый бор в Томске в ближайшие несколько лет планируют построить парк. Часть территории уже очищена от сухостоя силами студотрядов, сообщил заммэра по социальной политике Константин Чубенко.

Он также добавил, что парк в Сосновом бору нуждается в благоустройстве, так как на сегодняшний день там только лес и тропинки, передает РИА Томск.

Недавно часть территории очистили от сухостоя при помощи студотрядов, однако, чтобы привести в надлежащий вид всю территорию площадью 20 гектаров, необходимо несколько лет.