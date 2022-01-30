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Происшествия30 января 2022 4:20

В Томске 13-летний подросток попал под колеса KIA Rio, когда переходил дорогу на красный

В результате ДТП травмированный 13-летний мальчик был доставлен в больницу.
Источник:kp.ru
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Накануне вечером в Томске водитель автомобиля KIA Rio сбил 13-летнего подростка.

Накануне вечером в Томске водитель автомобиля KIA Rio сбил 13-летнего подростка.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Накануне вечером в Томске водитель автомобиля KIA Rio сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Мальчик с травмами был доставлен в больницу, сообщили в УСВД по Томской области.

По предварительной информации, около 17:00 на улице Розы Люксембург, 52 в Томске 26-летний томич за рулем автомобиля KIA Rio сбил мальчика, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет светофора.

В результате ДТП травмированный 13-летний мальчик был доставлен в больницу.

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