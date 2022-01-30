В Томске 13-летний подросток попал под колеса KIA Rio, когда переходил дорогу на красный

Накануне вечером в Томске водитель автомобиля KIA Rio сбил 13-летнего подростка.
Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области
Накануне вечером в Томске водитель автомобиля KIA Rio сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Мальчик с травмами был доставлен в больницу, сообщили в УСВД по Томской области.
По предварительной информации, около 17:00 на улице Розы Люксембург, 52 в Томске 26-летний томич за рулем автомобиля KIA Rio сбил мальчика, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет светофора.
В результате ДТП травмированный 13-летний мальчик был доставлен в больницу.