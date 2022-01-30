В Томске владельцы общепита опасаются введения новых ограничений

Владельцы общепита в Томске опасаются введения новых ограничений. Фото: Густаво Зырянов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом рекомендовал компаниям перевести томичей на удаленный режим работы. После этого заявления, владельцы общепита в Томске опасаются введения новых ограничений, сообщает "АиФ-Томск".

В стерео-кафе Santa Monica возможные введения новых ограничений считают вбиванием последнего гвоздя в гроб общепита. В кафе отметили, что не расплатились до конца еще с долгами после прошлых коронавирусных мер. При этом отмечается, что торговые центры никто не трогает, хотя их посещает гораздо больше людей.

Совладелец сети кафе «Дыхание вока» Алексей Степанов отметил, что испытывает страх перед новым омикрон-штаммом коронавируса, из-за которого в США у некоторых компаний порядка 30% сотрудников находится на больничном. Он так считает, что от локдаунов один лишь вред.

Другие владельцы общепита в Томске добавили, что при сокращении времени работы до 23:00, выручка сократится на 50%, а если работать только «на вынос», то и вовсе на 70-80%.