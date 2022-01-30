Мороз до -14 градусов ожидает жителей Томска 30 января

На дорогах местами гололедица. Фото: Владислав Пирогов

В Томске в воскресенье будет морозно, но без существенных осадков. Об этом говорится на сайте регионального гидрометцентра.

В воскресенье, 30 января, в Томске прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-восточный 2-7 м/с. Днем температура воздуха будет на уровне -12…-14 °С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области местами возможен небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Днем столбики термометров опустятся до -12…-17 °С, местами -6…-11 °С. На дорогах местами гололедица.