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Здоровье29 января 2022 11:14

В Томске учеников школы "Перспектива" с 31 января переведут на дистанционное обучение

Удаленка продлиться до 5 февраля
Ксения Высотина
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Удаленное обучение вводят из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Удаленное обучение вводят из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Учеников томской школы "Перспектива" с 31 января переведут на дистанционное обучение. Удаленка продлиться до 5 февраля, сообщили в родительском чате учебного заведения.

В чате написали, что удаленное обучение вводят из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Поэтому все ученики с 1 по 11 класс будут учиться на дистанте, но с 7 февраля перейдут на очное обучение.

Ранее "КП-Томск" уже сообщала, что более 220 классов в Томской области закрыты на карантин по COVID-19.

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