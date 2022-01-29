В Томске учеников школы "Перспектива" с 31 января переведут на дистанционное обучение

Удаленное обучение вводят из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Учеников томской школы "Перспектива" с 31 января переведут на дистанционное обучение. Удаленка продлиться до 5 февраля, сообщили в родительском чате учебного заведения.

В чате написали, что удаленное обучение вводят из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Поэтому все ученики с 1 по 11 класс будут учиться на дистанте, но с 7 февраля перейдут на очное обучение.

Ранее "КП-Томск" уже сообщала, что более 220 классов в Томской области закрыты на карантин по COVID-19.