Коронавирус в Томске на 27 января: + 481 новых случаев заражения

По данным оперштаба, 421 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 29 января 2021 года, в Томской области выявлено 481 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 65 952 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 421 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 61 473 человек.

За последние сутки в стране выявлено 113 122 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 668 пациентов скончалось, 30 010 выздоровели.