«ТомскСАХ» очищает от снега городские парки и скверы

В уборке снега задействовано более ста единиц техники, также ручную уборку проводит свыше 500 дворников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске полным ходом ищет очистка от снега парков и скверов. Уже приведено в порядок более 70 пространств, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Муниципальное предприятие «ТомскСАХ», подрядные организации районных администраций, ООО «Зеленстрой» осуществляют уборку более 70 парков и скверов. Снегоуборочные бригады очищают дорожки пешеходных зон, убирают случайный мусор и прометают территорию", - говорится в сообщении.

В областной администрации рассказали, что в минувший четверг в Томске привели в порядок общественные пространства на ул. Белинского и Усова. Вчера, 28 января, работы по уборке снега продолжились.

В уборке снега задействовано более ста единиц техники, также ручную уборку проводит свыше 500 дворников.