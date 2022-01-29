Томскую управляющую компанию "Интеграл" оштрафовали на 100 тысяч рублей

В ходе проверки выяснилось, что в управляющей компании не отразили в журнале учете время поступления жалобы, а также не указали информацию о принятии решение и качестве исполнения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске управляющую компанию "Интеграл" оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за того, что владельцы не отреагировали на протечку канализации. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

"В ходе проверки выяснилось, что в управляющей компании не отразили в журнале учете время поступления жалобы, а также не указали информацию о принятии решение и качестве исполнения", - говорится в сообщении.

В оладминистрации рассказали, что до этого в управляющую компанию обратился томич, который пожаловался на коммунальную аварию. Однако никто не отреагировал на обращение мужчины, после чего он обратился в Госжилнадзор.

Отмечается, что записи разговора томича и компании не предоставили.