В Томске появится новый корпус ТГПК на месте старого ночного клуба "Театро"

Помещение уже помещение уже почти готово и может быть открыто в феврале. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске в скором времени появится новый корпус педагогического колледжа (ТГПК) на месте бывшего ночного клуба "Театро". Область приобрела помещение в 3 тысячи кв. метров за 200 млн рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Томский государственный педагогический колледж готовится к новоселью. Помещение площадью около трех тысяч квадратных метров по проспекту Фрунзе, 103 в Томске приобретено в областную собственность за 200 млн. рублей по решению губернатора Сергея Жвачкина", - говорится в сообщении.

Глава региона заявил, что на данный момент в педагогическом колледже, который находится на ул. Крылова, учится порядка 1 600 студентов, осенью в учебное заведение прибавится еще 75. Поэтому губернатор вместе с областными депутатами приняли решение расширить площади колледжа вдвое.

- Современные аудитории, спортивные залы, мастерские с новейшим оборудованием обеспечат качественную подготовку будущих педагогов, которых мы ждем в школах и детских садах по всей области, - добавил Жвачкин.

На днях ход ремонта в будущем новом корпусе проверила заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова. Она отметила, что помещение уже помещение уже почти готово и может быть открыто в феврале.