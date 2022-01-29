Томская полиция отказала в возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с собакой

Полицейским удалось найти мужчину, который убил собаку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске полиция отказала в возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с собакой. Стражи порядка посчитали, что пса убили "быстро" и не мучали.

"Мужчина, который зарезал собаку, признался в содеянном, заявление об этом будет подано в прокуратуру", - сообщает РИА со ссылкой на зоозащитницу Наталью Севостьянову.

Женщина рассказала, что у собаки была глубокая ножевая рана. После случившегося, женщина сразу же написала заявление в полицию, но получила отказ в возбуждении уголовного дела. Стражи порядка объяснили это тем, что пес был убит мгновенно и не мучился.

Зоозащитница также добавила, что полицейским удалось найти мужчину, который убил собаку. Как рассказала женщина, томич выгуливал пса и когда тот перестал его слушаться, он разозлился и зарезал собаку.

Ранее "КП-Томск" рассказывала историю о том, как в Томске неизвестные убили собаку ножом в сердце.