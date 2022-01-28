В Томской области от COVID-19 скончались трое жителей Томской области

Всего в России коронавирус подтвердился у 11,5 миллиона человек. Фото: Густаво Зырянов

За минувшие сутки в Томской области коронавирусом заболели сразу 421 человек, выздоровели 436 пациентов, умерли 3 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в Томской области коронавирус выявили у 65 952 человек, выздоровели 61 909 пациентов, умерли 702 человека.

По данным на 28 января, всего в России коронавирус подтвердился у 11,5 миллиона человек, более 10,1 миллиона человек выздоровели, 329 443 умерли.