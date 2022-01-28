Пункты вакцинации в Томске: график работы 29-30 января

Желающим привиться при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Фото: Густаво Зырянов

На предстоящих выходных, 29 и 30 января, томичи смогут привиться от COVID-19 в семи мобильных пунктах вакцинации.

В субботу, 29 января, с 10:00 до 15:00 поставить прививку от коронавируса можно в областной библиотеке имени Пушкина;

с 9:00 до 14:00 привиться от коронавируса можно в офисе МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д.

В субботу и воскресенье жители Томска пройти вакцинацию от COVID-19 могут по адресам:

с 10:00 до 18:00 в ТЦ «Лето»;

с 12:00 до 20:00 в ТРЦ «Изумрудный город»;

с 12.30 до 18.30 в ТЦ «Мирамикс»;

с 8:00 до 20:00 в МСЧ № 2 на Иркутском тракте, 156;

с 10:00 до 12:00 в ЛДЦ МИБС на ул. Мичурина, 105.

Желающим привиться при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.