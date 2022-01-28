Пункты вакцинации в Томске: график работы 29-30 января

Желающим привиться при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Фото: Густаво Зырянов
На предстоящих выходных, 29 и 30 января, томичи смогут привиться от COVID-19 в семи мобильных пунктах вакцинации.
В субботу, 29 января, с 10:00 до 15:00 поставить прививку от коронавируса можно в областной библиотеке имени Пушкина;
с 9:00 до 14:00 привиться от коронавируса можно в офисе МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д.
В субботу и воскресенье жители Томска пройти вакцинацию от COVID-19 могут по адресам:
с 10:00 до 18:00 в ТЦ «Лето»;
с 12:00 до 20:00 в ТРЦ «Изумрудный город»;
с 12.30 до 18.30 в ТЦ «Мирамикс»;
с 8:00 до 20:00 в МСЧ № 2 на Иркутском тракте, 156;
с 10:00 до 12:00 в ЛДЦ МИБС на ул. Мичурина, 105.
Желающим привиться при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.