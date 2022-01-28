В Томске пост главы управления социальной политики займет Татьяна Запасная

Татьяна Запасная с 2011 года работает в органах городской администрации, в настоящее время занимает должность директора МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации города Томска «Семья». Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске сменится глава социальной политики, вместо Галины Маракулиной начальником станет Татьяна Запасная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"И.о. мэра Михаил Ратнер анонсировал кадровые изменения в управлении социальной политики города. 4 февраля свой пост начальника в связи с уходом на заслуженный отдых оставляет Галина Маракулина", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что вместо нее назначается Татьяна Запасная.

Отмечается, что Татьяна Запасная с 2011 года работает в органах городской администрации, в настоящее время занимает должность директора МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации города Томска «Семья».