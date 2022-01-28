В Томске в 2022 году отремонтируют крышу театра драмы

Общую сумму затраченную на ремонт театра Павел Волк затруднился сказать, так как проект делается поэтапно. Фото: 2ГИС

В 2022 году в Томске отремонтируют крышу театра драмы. Около 40 млн рублей заложены на ремонт кровли, еще 20 млн будет потрачено на обновление входной группы. Об этом сообщил журналистам начальник департамента по культуре региона Павел Волк.

-Работы будут стоить в пределах 40 миллионов рублей. Также выделены деньги, порядка 20 миллионов рублей, они заложены в бюджете. Сейчас заказывается проектно-сметная документация. Я надеюсь, что театр успеет в этом году и ПСД сделать, и сами работы выполнить, - рассказал Павел Волк.

Начальник департамента культуры рассказал, что в ходе совещания по вопросу начала ремонта в театре драмы, уже была разработана проектно-сметная документации.

Общую сумму затраченную на ремонт театра Павел Волк затруднился сказать, так как проект делается поэтапно.