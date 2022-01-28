Жителя Верхнекетского района посадят в тюрьму за поджог гаража и машины своей матери

Находясь в алкогольном опьянении, в ходе конфликта решил облить бензином и поджечь гараж своей матери, где находилась ее машина Chevrolet Niva. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в Верхнекетском районе местного 43-летнего жителя посадят в тюрьму за поджог гаража и машины своей матери. женщина вместе с мужем потушила пожар самостоятельно , сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Верхнекетский районный суд Томской области признал 43-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что мужчина, находясь в алкогольном опьянении, в ходе конфликта решил облить бензином и поджечь гараж своей матери, где находилась ее машина Chevrolet Niva. Убедившись, что огонь начал разгораться, обвиняемый скрылся с места преступления.

Отмечается, что мимо проезжавший сосед увидел пожар и сообщил владельцам гаража о возгорании. Женщина вместе мужем принялись самостоятельно тушить огонь, что помогло спасти имущество.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.