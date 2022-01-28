В Томске заключенные колонии смастерили 10 будок для бездомных собак

На данный момент в Новомихайловском приюте, который открыт с 2004 года, находится 250 собак. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске заключенные колонии №3 смастерили 10 будок для бездомных собак. Будки были переданы в Новомихайловский приют, сообщает пресс-служба УФСИН по Томской области.

«Заключенные сделали десять будок из хвойных деревьев с двойным полом и защищенными стенами, которые спасут животных от морозов и ветра», - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что на данный момент в Новомихайловском приюте, который открыт с 2004 года, находится 250 собак.

УФСИН также сообщил, что они уже помогали приюту постройкой нового вольера и деньгами на корм питомцам.