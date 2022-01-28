В Томской области зафиксировано 12 случаев омикрон-штамма COVID-19

Все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно. Фото: Густаво Зырянов

По данным на 27 января, в Томской области выявлено 12 случаев омикрон-штамма коронавируса. Все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно, они изолированы, сообщили в региональном Роспотребнадзоре

Информация о том, что на территории Томской области зафиксировано уже 12 случаев коронавируса, поступила из научно-исследовательских институтов, проводящих генетическое исследование штаммов.

Добавим, что в пятницу, 28 января, в Томской области был выявлен зафиксирован рекордный уровень заболевших в сутки за все время эпидемии – более четырехсот человек.