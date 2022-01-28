В Томской области задержали подозреваемых в хищении двух автомобилей Toyota

Первый похищенный автомобиль был изъят полицейскими из пункта разбора, а второй объявлен в розыск. Фото: Владислав Пирогов

В полицию Томска обратились местные жители, который сообщили о хищении у них автомобилей Toyota. Полицейские оперативно установили и задержали двух подозреваемых, сообщили в УМВД по Томской области.

Подозреваемыми оказались ранее судимые жители Северска 31 года и 29 лет. По предварительной информации, в декабре 2021 года 31-летний северчанин смотрел объявления о продаже автомобилей на одном из популярных сайтов. Злоумышленник выбрал подходящую машину и договорился с продавцом о просмотре машины на улице Беринга в Томске.

Затем 29-летний мужчина приехал к месту парковки транспортного средства. Он осмотрел машину, которая была заведена, сел за руль и в тот момент, когда водитель отвлёкся, уехал в Северск. Похищенную машину один из подозреваемых оставил рядом с пунктом авторазбора.

В январе 2022 года жители Северска нашли объявление о продаже уже другого автомобиля. 31-летний подозреваемый договорился с продавцом о просмотре автомобиля на улице И. Черных в Томске.

После осмотра 29-летний подозреваемый попросил прокатиться на машине, взял ключи у продавца и уехал. Угнанный транспорт он продал в Новосибирске.

Первый похищенный автомобиль был изъят полицейскими из пункта разбора, а второй объявлен в розыск.

Возбуждены два уголовных дела статье «Грабеж».