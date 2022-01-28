В 2022 году в Томске появится больше мобильных общественных туалетов

Один из туалетов уже установили на территории Лагерного сада. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске в этом году появится больше мобильных общественных туалетов. Один из туалетов уже установили на территории Лагерного сада, сообщил заммэра Вячеслав Черноус в эфире "Радио России".

-В Михайловской роще мы сейчас установили, когда потеплеет – запустим. Такая же ситуация будет в других крупных общественных пространствах. Что касается маленьких общественных пространств, тоже прорабатываем вопрос. Это будут мобильные туалеты. - рассказал заммэра.

Вячеслав Черноус также заявил, что объезд и обсуждение общественных пространств был еще в 2021 году.