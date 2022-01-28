Из-за новой вспышки COVID-19 глава региона призвал томичей соблюдать режим ограничений

Глава региона также призвал жителей Томской области прививаться от коронавирусной инфекции и соблюдать все меры безопасности и ряд ограничений. Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал жителей региона соблюдать режим ограничений из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Уже был зафиксирован рекордный уровень заболевших, сообщает пресс-служба областной администрации с отсылкой на главу области.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению СOVID-19, призвал жителей всех городов и районов твердо соблюдать требования эпидемиологов и максимально ограничить пребывание в людных местах", - говорится в сообщении.

Сам губернатор заявил, что уже зафиксирован рекордный уровень заболевших в сутки за все время эпидемии – более четырехсот человек.

Глава региона также призвал жителей Томской области прививаться от коронавирусной инфекции и соблюдать все меры безопасности и ряд ограничений. Помимо этого, Жвачкин напомнил о запрете в проведении массовых мероприятий.

-Обращаюсь к работодателям: там, где это возможно, максимально переводите сотрудников на удаленный режим. Прошу жителей не быть беспечными, носить защитные маски, соблюдать гигиену, минимизировать поездки и встречи, избегать людных мест, а при резком ухудшении самочувствия оставаться дома, - подытожил губернатор.